مشغولة بمهمة عائلية.. كيف تعيش حنان ترك حياتها بعد الاعتزال؟

علاقة قوية بناها الجمهور مع الفنانة حنان ترك على مدار سنوات طويلة منذ ظهورها الأول على الشاشات، حتى اعتزالها وابتعادها عن الساحة الفنية، إذ يظل يهتم بأي نشاط أو ظهور لها، على أمل عودتها إلى الشاشة مرة أخرى، رغم مرور ما يقرب من 12 عاما على آخر أعمالها الدرامية، قبل أن تؤكد صديقتها المخرجة منال الصيفي، مؤخرا، في تصريحات تليفزيونية، أنها لن تعود مرة أخرى إلى التمثيل، حيث تنشغل بتربية أبنائها.

موقف حنان ترك من العودة للتمثيل

«ما أعتقدش حنان ممكن ترجع للفن، لأنها قاعدة بتربي عيالها»، كان ذلك السبب الذي كشفت عنه منال الصيفي، حول عدم عودة حنان ترك إلى الفن مرة أخرى، وهو الأمر الذي يتضح من خلال حسابها على «إنستجرام»، إذ تحرص طوال الوقت على مشاركة الصور والفيديوهات مع أبنائها الخمسة، يوسف، آدم، محمد، بالإضافة إلى الطفلتين مريم ومنى، اللتان تقضي معهما وقت أطول، لكونهما الأصغر سنا.

آخر ظهور فني لحنان ترك

ظهرت حنان ترك لآخر مرة على الشاشة في عام 2012، من خلال مشاركتها في فيلم «المصلحة» للمخرجة ساندرا نشأت، إذ قدمت دور زوجة أحمد السقا، ضمن الأحداث، وفي العام نفسه قدمت آخر أعمالها الدرامية في الموسم الرمضاني بمسلسل «أخت تريز» للمخرج حسام الجوهري، لتعلن بعدهما اعتزال التمثيل نهائيا والابتعاد عن الشاشة.

وشهدت السنوات التالية قيام حنان ترك، بالأداء الصوتي في عدد من أعمال الرسوم المتحركة الدينية منها «كليم الله» في 2013، ثم «صدق رسول الله» في 2018.