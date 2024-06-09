16 ألف طن زيادة في صادرات مصر الزراعية خلال أسبوع.. البطاطس تتصدر

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ21 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 1 إلى 7 يونيو الجاري، وتضمن عددا من الأنشطة المختلفة.

82 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية

وبحسب التقرير، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 82 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 4 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت منشأتان اشتراطات التسجيل، و4 منشآت لاشتراطات التأهيل و4 منشآت لاشتراطات الاعتماد.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 48 زيارة، وتم تسجيل مركزي تعبئة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما تم إدراج 6 منشآت بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 1924 إذن تصدير لحاصلات زراعية لـ1045 شركة مصدرة.

البرنامج التدريبي لمحطات تعبئة التمور

وأشار التقرير إلى مشاركة الهيئة في البرنامج التدريبي لمحطات تعبئة التمور بمنطقة الواحات البحرية، للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء بالتعاون والتنسيق بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبدعم من مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب) في الفترة من 2 - 5 يونيو الجاري.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5220 رسالة بنحو 266 ألف طن، بزيادة بلغت 16 ألف طن عن الأسبوع الماضي لعدد 1710 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 585 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

البطاطس تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة

وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 26 ألف طن، يليها البصل الطازج بإجمالي 20 ألف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 58 صنفا بنحو 60 ألف طن.

ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 50 ألف طن، يليها العنب الطازج بإجمالي 25 ألف طن، ثم الفراولة بإجمالي 12 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 52 صنف بنحو 94 ألف طن.

ومثلت هولندا والسودان والسعودية والبرتغال أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 175 دولة مستوردة.

واحتل ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 842 رسالة، يليه ميناء دمياط بـ 830 رسالة، ثم ميناء سفاجا بإجمالي 650 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1730 رسالة بنحو 580 ألف طن لعدد 740 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 140 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا وزيوت متنوعة من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أوكرانيا، أمريكا، وبلغاريا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 535 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 310 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 242 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 51 منتج و9 شركات، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 432 منتج جديد، وأصدرت 19 شهادة بيع حر.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على محافظات الجيزة، بني سويف، الشرقية والمنوفية لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية عقبات تواجه لجان الاستلام، كما يقوم مديري الهيئة بالمرور الدوري على مواقع استلام القمح المحلي داخل كل محافظة، كما تم تنفيذ 1 زيارة تفتيشية على أحد مضارب الأرز بمحافظة البحيرة.

عدد الشكاوى الواردة

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 20 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 6 شكاوى وجاري فحص 14 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 245 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الدقهلية، الاسكندرية، الغردقة، شمال سيناء والقاهرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 24 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 24 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الغربية، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحر الأحمر، جنوب سيناء، المنوفية، دمياط، سوهاج وبني سويف، وتم استيفاء 9 منشآت تخزينية لاشتراطات الاعتماد.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 14 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، المنوفية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، الاسماعيلية، بني سويف وكفر الشيخ، وتم استيفاء 3 محالب ألبان خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 10 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط والجيزة.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 429 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 52 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 16 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 3 مأموريات رقابية في محافظتي القاهرة والجيزة.