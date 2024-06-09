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«الشروق» تُطلق حملة صيانة شاملة للطرق في قطاعي شرق وغرب المدينة

كتب:

أيمن حمزة
10:48 ص | الأحد 09 يونيو 2024
رئيس جهاز الشروق خلال الحملة

رئيس جهاز الشروق خلال الحملة

أعلن محمد السيد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق بدء تنفيذ مشروع صيانة شامل للطرق في قطاعي شرق وغرب المدينة، وذلك ضمن حرص الجهاز على توفير شبكة طرق آمنة وفعالة تخدم حركة المرور وتُسهل تنقلات المواطنين.

يشمل المشروع إعادة رصف الطرق بطبقة أسفلت جديدة، وصيانة الأرصفة وتثبيت البلدورات والإنترلوك، وإصلاح اللوحات الإرشادية وتجديدها، وتطوير جزيرة الطريق بمحور العمارات بطول 4 كيلومترات، ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية في جميع الطرق.

وأوضح أنَّ خطة العمل تستهدف حاليًا الطريق الفاصل بين الإسكان القومي ومنطقة النوادي وبعض مجاورات الحي الأول، وسيتم بعد ذلك استهداف المحاور والطرق الفاصلة بين الأحياء المختلفة.

وأكّد رئيس الجهاز تواصل دعم قطاع الطرق في المدينة، حرصًا على السلامة العامة وتوفير شبكة طرق آمنة تيسر الانتقال بين أحياء ومناطق مدينة الشروق.

وفي سياق متصل، تفقد «عبدالمقصود» ومسؤولو الجهاز مشروع الخزان الاستراتيجي الجديد لمياه الشرب بمنطقة الإسكان العائلي، إذ أوضح أن المرحلة الحالية تتمثل في اختبار ملء الخزان الذي تصل سعته إلى 5 آلاف متر مكعب.

ولفت إلى أنَّ تشغيل الخزان سيسهم في اكتمال مشروع الاتزان الهيدروليكي الخاص بتوزيع حصص المياه على مناطق قطاع شرق بصفة عامة، وتحسين الضغوط في مناطق العائلي والأحياء المجاورة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.