أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد 9-6-2024.. الطماطم بـ7 جنيهات

حافظت أسعار الخضروات على استقرارها في مختلف الأسواق المحلية اليوم، الأحد 9 يونيو 2024، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر البطاطس والخضروات اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر البطاطس اليوم حوالي 19.51 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الطماطم بحوالي 7.67 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون البلدي بحوالي 25.87 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو البامية بحوالي 36.7 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الملوخية بحوالي 15.56 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو الكوسة بحوالي 17.54 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو القلقاس بحوالي 28.13 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر القرنبيط الواحدة بحوالي 17.21 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو الفلفل الرومي الحامي حوالي 12.77 جنيه بالأسواق.