أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.. البصل بـ5 جنيهات

سيطرت على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت الموافق 1-6-2024 حالة من الاستقرار في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، في ظل التنسيق بين الإدارات المعنية لتوفير جميع أنواع السلع الغذائية للمواطنين بالجودة المطلوبة.

أسعار الخضروات في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر ما يلي:

- يتراوح سعر الطماطم بين 3.5 و6 جنيهات.

- يتراوح سعر ورق العنب البناتي بين 15 و25 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطس بين 6 و16 جنيها.

- يتراوح سعر البصل بين 5 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر الكوسة بين 5 و11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجزر بين 3 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 7 و13 جنيهًا.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 7 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 6 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر خيار صوب بين 4 و9 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار البلدي بين 4 و8.5 جنيه.

- يتراوح سعر الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

- يتراوح سعر القلقاس بين 20 و24 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطا بين 6 و12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الثوم بين 40 و60 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الخضار والفاكهة اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 اكتوبر

وسجلت أسعار الفاكهة اليوم في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر ما يلي:

- يتراوح سعر اليوسفي بين 5 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر العنب بناتي أصفر من 15 إلى 25 جنيهًا.

- يتراوح سعر العنب بناتي أحمر من 15 إلى 30 جنيهًا.

- يتراوح سعر التفاح المصري من 15 إلى 25 جنيهًا.

- يتراوح سعر كانتلوب من 8 إلى 12 جنيهًا.

- يتراوح سعر الجوافة بين 20 و30 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفراولة بين 15 و25 جنيهًا.

- يتراوح مشمش سويسى من 10 إلى 20 جنيهًا.