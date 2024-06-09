إنذار أصفر على مكة المكرمة بسبب موجة الحر الشديدة.. السيارات تشتعل في الشوارع

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تحذيرًا بالإنذار الأصفر حول تأثر العاصمة المقدسة «مكة المكرمة» بعواصف ترابية مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية اليوم.

وأكد المركز عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، تأثر العاصمة المقدسة بعواصف ترابية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بمقدار «3-5» كيلومترات، ومن المتوقع استمرارها حتى الساعة الخامسة مساءً.

موجة الحر تشتعل النيران داخل السيارات

وتسببت موجة الحر في اشتعال النيران داخل سيارتين متوقفتين أمام أحد المنازل في الرياض. ويبدو أن النيران اندلعت في عداد كهرباء مثبت على سور المنزل نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، ومن ثم انتقلت النيران إلى السيارتين، مما تسبب في احتراقهما بالكامل.

اندلاع الحرائق

ويوم الخميس الماضي، اندلع أيضًا حريق في سيارة فجأة كانت وقف أمام أحد المنازل بحي النهضة ولكن سرعان ما تدخل فرق الدفاع المدني بالرياض واستطاع اخماد الحريق.

وعلق صاحب المنزل المجاور بأن السيارة كانت تعمل في ذلك الوقت، ولكن حين اشتعالها نزل منها عدة أطفال وهربوا إلى داخل الحي، ولافت بعض الحاضرين أن السيارة كهربائية وبسبب موجة الحر الشديدة انفجرت البطاريات وأدت إلى اشتعال الحريق.