ألسنة النيران تشتعل في محرك طائرة خلال إقلاعها.. ماذا حدث للركاب؟

لحظات قاسية من الرعب عاشها ركاب على متن طائرة بوينغ 777 التابعة لشركة «طيران كندا»؛ إذ اشتعلت النيران في المحرك خلال إقلاعها، وهو ما سجله أحد الركاب من خلال تصوير مقطع فيديو أظهر النيران وكأنها تمتد بطول الطائرة، فماذا حدث؟

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطه الراكب، ألسنة النيران وهي تشتعل في المحرك بينما لا تزال الطائرة تحاول الإقلاع في طريقها إلى باريس في الرحلة رقم AC872، واستمرت النيران مشتعلة عدة دقائق ليقرر طاقم الطائرة الاستدارة فجأة لـ الهبوط الاضطراري، حسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية.

Today A Boeing 777 had to make an emergency landing in Toronto after a engine fire on takeoff,



All 400 passengers on the plane were OK reporting no injuries and were able to depart the plane after landing

