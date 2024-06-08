ألسنة النيران تشتعل في محرك طائرة خلال إقلاعها.. ماذا حدث للركاب؟

لحظات قاسية من الرعب عاشها ركاب على متن طائرة بوينغ 777 التابعة لشركة «طيران كندا»؛ إذ اشتعلت النيران في المحرك خلال إقلاعها، وهو ما سجله أحد الركاب من خلال تصوير مقطع فيديو أظهر النيران وكأنها تمتد بطول الطائرة، فماذا حدث؟

ألسنة النيران تشتعل في محرك الطائرة

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطه الراكب، ألسنة النيران وهي تشتعل في المحرك بينما لا تزال الطائرة تحاول الإقلاع في طريقها إلى باريس في الرحلة رقم AC872، واستمرت النيران مشتعلة عدة دقائق ليقرر طاقم الطائرة الاستدارة فجأة لـ الهبوط الاضطراري، حسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية.

Today A Boeing 777 had to make an emergency landing in Toronto after a engine fire on takeoff,



All 400 passengers on the plane were OK reporting no injuries and were able to depart the plane after landing

pic.twitter.com/8Z8rx3xYJC — Todd Paron (@tparon) June 8, 2024

ومن جهتها، علَّقت شركة «طيران كندا» على حادث اشتعال محرك الطائرة، من خلال إصدار بيان رسمي لها، كشفت فيه أن النيران جاءت من الطائرة التي عانت من «مشكلة غير محددة في المحرك» فور إقلاعها وعلى متنها 389 راكبًا، لافتة إلى أنه فور ملاحظة اشتعال النيران استدارت الطائرة وهبطت اضطراريًا في مطار تورنتو إذ استقبلتها فرق الإطفاء.

إخراج الطائرة من الخدمة

وأضافت شركة الطيران: «بعد هبوط الطائرة، فتشتها مركبات الاستجابة بالمطار وفقًا لعمليات التشغيل العادية، وتوجهت إلى البوابة من تلقاء نفسها»، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، وأنه تم إخراج الطائرة من الخدمة ليتم تقييمها من قِبل موظفي الصيانة والمهندسين، وتم الانتهاء وقتها سريعًا من إجراءات الحجز للركاب على متن طائرة أخرى في وقت لاحق من تلك الليلة.

نصائح يجب اتباعها عند اشتعال الطائرة

وهناك مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها عند اشتعال النيران في الطائرة لتجنب الخطر قدر الإمكان حتى ينفذ طاقم الطائرة الهبوط سريعًا، حسب موقع «أكسيوس» الأمريكي، ومنها:

1. احتفظ بهدوئك:

الذعر هو أسوأ عدو في حالات الطوارئ؛ لذا حافظ على هدوئك قدر الإمكان، واتبع تعليمات طاقم الطائرة، وتذكر أن طاقم الطائرة مدرب على التعامل مع مثل هذه المواقف.

2. انصت إلى تعليمات طاقم الطائرة:

لا تحاول التصرف بمفردك، بل اتبع تعليمات طاقم الطائرة بدقة؛ فقد تختلف التعليمات اعتمادًا على موقع الحريق وشدة الموقف.

3. انحني وانزلق على طول ممر الطائرة:

من المرجح أن يكون الدخان كثيفًا بالقرب من الأرض؛ لذا انحني وانزلق على طول ممر الطائرة لتجنب استنشاقه،غط أنفك وفمك بقطعة قماش إذا أمكن.

4. انتظر تعليمات الطوارئ:

بمجرد ابتعادك عن الطائرة بعد هبوطها، انتظر تعليمات طاقم الطائرة أو رجال الإنقاذ، ولا تعود إلى الطائرة تحت أي ظرف من الظروف.