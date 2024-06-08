جوليا باترز تنضم إلى فريق عمل الجزء الثاني من فيلم «Freaky Friday»

انضمت الممثلة الشابة جوليا باترز إلى فريق عمل الجزء الثاني من فيلم «Freaky Friday» من إنتاج شركة ديزني، وهو الذي يحمل توقيع المخرجة نيشا جاناترا، في الوقت الذي تجري فيه النجمتان جيمي لي كيرتس وليندسي لوهان محادثات لإعادة تمثيل أدوارهما في الجزء الأول من الفيلم الذي صدر عام 2003، وفقا لما نشره موقع «فرايتي».

وحتى الآن لم تكشف الشركة المنتجة للفيلم عن تفاصيل دور جوليا باترز أو تفاصيل الجزء الثاني من الأحداث، بينما يتولى أندرو جان، الذي أنتج الفيلم الأول، بإنتاج الجزء الثاني بالتعاون مع المديرة التنفيذية السابقة لشركة ديزني كريستين بور.

تفاصيل فيلم «Freaky Friday»

لسنوات كانت جيمي لي كيرتس وليندسي لوهان تتحدثان بشكل واضح عن رغبتهما في تقديم جزء جديد من فيلم «Freaky Friday»، الذي تدور أحداثه حول أم صارمة وابنتها المتمردة تقعان في أزمة كبيرة عندما تتعرضان إلى تعويذة تتسبب في تبديل جسدهما، ليكون السبيل الوحيد لعوتهما إلى جسدهما أن يتعلما قبول بعضهما البعض دون قيد أو شرط

قدمت المخرجة نيشا جاناترا عدد من الأفلام الناجحة منها فيلم «The High Note» لعام 2020 مع داكوتا جونسون وتريسي إليس روس، بالإضافة إلى فيلم «Late Night» لعام 2019 من بطولة ميندي كالينج وإيما طومسون.