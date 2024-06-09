«تعليم كفر الشيخ»: استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ الاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 غدا، من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية الـ13، تعمل على مدار 24 ساعة، لتقديم الخدمة للطلاب وأولياء الأمور.

مناقشة الاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

وعقد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً لمناقشة أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024، والتنبيه على التعليمات الخاصة برؤساء اللجان، بحضور رؤساء اللجان ومديري الإدارات التعليمية بالمسرح المدرسي، والدكتور علاء جودة وكيل المديرية، وضياء الشامي مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وغادة النحاس مدير عام التعليم العام، وطارق فودة وكيل كنترول قطاع الإسكندرية.

وقال إنّ دخول الطلاب إلى اللجان يبدأ من الساعة 8.25 صباحا بعد التفتيش على البوابة، وعدم تفتيش الطالب داخل اللجنة، والمرور بالعصا الإلكترونية، وتفتيش الطالب في حالة صدور إنذار من العصا الإلكترونية، وضرورة التحقق والتأكد من شخصية جميع المتواجدين باللجنة، والإعلان في مكان ظاهر عن قوانين تجريم الغش والمواد الهامة منه.

وأضاف أن المسؤولية تقع على «رئيس اللجنة - المراقب - الملاحظ» في حالة تسريب الامتحان ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد بعدم دخول أي هواتف أو كاميرات أو ساعات ذكية داخل اللجان، مع وضع آلية لجمع هذه الأشياء بعناية، والتأكد من عدم دخول أي كتب أو ملازم، والالتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات.

تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، حرصه على ضرورة تنفيذ التعليمات والإجراءات والضوابط الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 والتي تنظم العملية الامتحانية، موجها بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

وأوضح أنّه تم توفير سُبل الراحة للملاحظين والمراقبين الأوائل والمكلفين بجميع أعمال الامتحانات وضيوف محافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أنّه تم عقد بروتوكولات مع مديرية الأمن ومديرية الصحة والكهرباء لتوفير الخدمات.