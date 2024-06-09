«المهندسين»: إعادة فتح باب الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية حتى 17 يوليو

أعلنت نقابة المهندسين إعادة فتح باب الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية للمهندسين، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد حتى 17 يوليو المقبل، وذلك بغرامة 50%، مع الاستفادة بـ 50% فقط من دعم المشروع.

مشروع الرعاية الصحية للمهندسين 2024

وأوضحت نقابة المهندسين، في بيان، إعادة فتح مشروع العلاج للمهندسين وأسرهم في المدة من 9 يونيو إلى 17 يوليو المقبل، وذلك باستفادة بنسبة 50% فقط من الدعم الذي يقدمه المشروع، وغرامة 50%، موضحة أن هذه ليست المرة الأولى التي تعيد فيها النقابة إعادة فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج.

أوراق الاشتراك في مشروع العلاج

وحددت نقابة المهندسين الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم في مشروع علاج الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم، كالتالي:

- رقم عضوية المهندس.

- لإضافة الزوجة: صورة قسيمة الزواج من الوجهين، أو صورة بطاقة الرقم القومي بها اسم الزوج وصورة شخصية.

- لإضافة الأبناء أقل من 16 عامًا: شهادة ميلاد الأبناء وصورة شخصية.

- لإضافة الأبناء بعد سن الـ16 صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية.

- لإضافة الابن بعد 26 سنة استثنائيا صورة بطاقة الرقم القومي حديثة و«برنت تأمينات» وصورة شخصية.

- لإضافة الابنة بعد 26 سنة استثنائيا صورة بطاقة الرقم القومي حديثة، وبرنت تأمينات وصورة شخصية.

- لإضافة الوالدة صورة شهادة ميلاد المهندس والبطاقة الشخصية للوالدة وصورة شخصية.

- لإضافة الوالد صورة البطاقة الشخصية للوالد وصورة شخصية.

- في حالة وفاة المهندس خطاب من معاشات النقابة يفيد من مستحق المعاش عن المهندس وإثبات الشخصية والصورة الشخصية لكل عضو.