رفع سقف مشروع علاج «المهندسين» إلى 40 ألفا بدءا من يوليو «فيديو»

أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، عن رفع سقف الاستفادة من مشروع علاج المهندسين وأسرهم، مشروع الرعاية الصحية، إلى 40 ألفا بدلا من 30 ألف جنيه، بإجمالي زيادة 10 آلاف جنيه عن ما قررته الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة، حيث وافقت على زيادة سقف الاستفادة من المشروع إلى 30 ألفا بدلا من 27 ألفا.

مشروع علاج المهندسين

وأشار نقيب المهندسين في فيديو بثه على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين استعرض فيه كل المستجدات والأنشطة على مدار شهر منذ توليه المسئولية، إلى أنه تم تنفيذ قرار «زيادة المعاشات» بالقيمة المتفق عليها في الجمعية العمومية الأخيرة، حيث بلغ المعاش 1200 جنيها بدلا من 960 جنيها.

وتابع النبراوي: قبل أيام اتُّخِذ قرار بـ «رفع سقف العلاج» إلى 40 ألف جنيه، وستتم الإجراءات الإدارية اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وذلك وفقًا لما وعدنا به بتحسين ملف الرعاية الصحية، رغم كل المشكلات التي تحيط بملف الرعاية الصحية، لكن سيكون لهذا القرار دور في تخفيف الأعباء قليلًا عن كاهل زملائنا المهندسين الذين يتعرضون لمشكلات صحية.

مؤتمر التعليم الهندسي

وأشار طارق النبراوي إلى أنه التقى خلال الفترة الماضية مع مجموعات من شباب المهندسين، ومنها صفحات اتحاد مهندسي مصر، وصفحة مهندسي الشركات، موضحا أن الحوار كان بَناءً لصالح النقابة، وكان الاتفاق الأساسي على إقامة «مؤتمر التعليم الهندسي» يضم كل المهتمين والأطراف المعنية، ويضم وجهات نظر النقابة المحددة سلفًا، وهي رفع مستوى التعليم وجودة مستوى المهندس وتقليل الأعداد.

وتابع: وسيعالج هذا المؤتمر هذه المشكلات الأساسية، وسيقدم مجموعة من القرارات ستكون بمثابة " روشتة" سنسعى إلى تطبيقها، ولأن الدولة ستكون مشاركة معنا في هذا المؤتمر، فنطمح أن نصل إلى اتفاق عام يخص المرحلة المقبلة لإنقاذ التعليم الهندسي ومهنة الهندسة مما تتعرض له من مشكلات.

وأوضح نقيب المهندسين أنه تقدم لوزير الكهرباء طلبا لتنفيذ العلاوة التي أقرها رئيس الجمهورية بنسبة 15%، وطالبنا بتطبيقها على كل قطاعات الكهرباء؛ لأن بعض القطاعات نفذت بنسبة أقل من 15%، وأضاف: «النقابة ستتضامن مهندسي الإدارة المحلية في محافظة الشرقية الذين يتعرضون لمحاكمة خلال الفترة المقبلة، ونحن نتضامن معهم، وسنقدم لهم كل مساندة قانونية ممكنة في هذا الشأن».

واختتم النبراوي بقوله: يهمني التأكيد مرة أخرى، أنه بالاتفاق مع زملائنا الشباب، أن النقابة هي «بيت المهندسين»، وأننا جاهزون للمساندة القانونية والدفاع عن أي زميل يتعرض إلى مشكلة مهنية، وهو دور رئيسي للنقابة أقررته في برنامجي، وتعهدت به، ولديّ إصرار على تنفيذه، وأدعو أي مهندس يتعرض إلى مشكلة مهنية أن يتقدم لنا في النقابة لنبحثها معه وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة، ندعوكم للتواصل الدائم مع النقابة، وجاهزون للاستماع لآرائكم وإبداء الرأي وتصويب أي أخطاء، وكلنا أمل أن يؤدي تواصلنا إلى دفعة كبيرة لنقابة المهندسين خلال الفترة المقبلة.