«الشباب والرياضة» تعلن عن 13 وظيفة جديدة برواتب مجزية.. اعرف الشروط

تواصل وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، الإعلان عن الوظائف الخالية المتاحة للشباب من الجنسين، وذلك بالتعاون مع شركة «ميكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر»، وذلك من خلال مبادرة «توظيف مصر».

وظائف وزراة الشباب والرياضة

وأشارت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية،، إلى تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة «جورمية إيجيبت».

وتستعرض «الوطن»، من خلال التقرير التالي، تفاصيل وظائف الشباب والرياضة في شركة «جورمية إيجيبت»، وأيضاً التخصصات والشروط المطلوبة.

وتضمنت الوظائف ما يلي:

1. محضر طلبات.

2. كاشير.

3. شيف أسماك.

4. بائع مخبوزات.

5. موظف خضار وفاكهة.

6. شيف أجبان (بقالة).

7. منسق ممرات.

8. مشرف قسم.

9. باريستا.

10. شيف سخن.

11. فن صيانة.

12. قائد فريق.

13. موظف نظافة.

مميزات وظائف الشباب والرياضة

وبتمثلت مميزات هذه الوظائف التي أعلنت عنها فيما يلي:

- مرتبات مجزية.

- حافز شهري بناءا على الأداء.

- وسيلة انتقال من وإلى فروع التجمع وأكتوبر.

- سكن لفروع الساحل الشمالى.

- تأمين طبي واجتماعي وأيضا تأمين على الحياة من أول يوم عمل.

أماكن العمل

تتركز أماكن العمل في فروع (الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – الزمالك – المعادي – مدينة نصر – الدقي – الساحل الشمالي).

شروط الوظائف

- يجب أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط / فوق متوسط /عال.

- السن من 18 عام وحتى 35 عام.

- خبرة أو بدون خبرة .

- أن يكون موقفة واضح من التجنيد.

عنوان المقابلة وطريقة التقديم

- 3 شارع طه حسين – اليمامة سنتر – الدور الرابع- الزمالك ، وذلك بدء من اليوم خلال الأحد وحتى ، من 10 صباحاً حتى الساعة 3 مساءاً.

ويمكن التقديم في وظائف الشباب والرياضة عبر هذا الرابط الإلكتروني