تفاصيل وظائف محافظة القليوبية.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت محافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، حاجتها لشغل عدد من الوظائف النوعية التخصصية «مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية - مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية».

المستندات المطلوبة للتقديم في الوظائف

وحددت محافظة القليوبية، المستندات المطلوبة من الراغبين في شغل الوظائف المعلنة، كالتالي:

- طلب شغل الوظيفة باسم الوزير/ محافظ القليوبية.

- بيان حالة وظيفية موضح به التأهيل العلمي والجزاءات طوال مدة الخدمة سواء التي تم محوها أو التي لم يتم محوها، والإجازات الخاصة التي مُنحت للمتقدمين، على أن يكون معتمدا من رئيس المصلحة شخصيًا ومختوما بخاتم شعار الجمهورية.

- صور تقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان بمرتبة ممتاز (وليس إفادة بالتقارير).

- بيان بالوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية.

- الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال التخصص وفي الحاسب الآلي واللغات والمؤتمرات والندوات إن وجدت.

- مايفيد الاشتراك في المؤتمرات والندوات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية إن وجد .

- خطابات الشكر والتقدير وأي بيانات أخري يرى المتقدم إضافتها.

- بيان عن أبرز انجازات وإسهامات المتقدم لشغل الوظيفة خلال حياته الوظيفية مدعمًا بالمستندات.

- المقترح التطويري والرؤية المستقبلية والتحديث للوظيفة المتقدم لها.

- عدد 8 صور شخصية مقاس 4×6 للمتقدم.

- شهادة من الشؤون القانونية بالجهة تفيد عما إذا كان المتقدم محالا للتحقيق أمام الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية أو المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية، على أن تكون معتمدة من رئيس المصلحة شخصيا ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

- يتم تقديم أصل الملف + 7 نسخ منه مرفق به جميع البيانات الموضحة بعاليه، ولن يلتفت إلى غير المستوفاة أو التي ترد بالبريد قبل أو بعد الإعلان (استلام الطلبات من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الثانية مساءً) .

وطالبت محافظة القليوبية الراغبين في شغل الوظائف، تقديم الملفات بمقر الأمانة الفنية للجنة العليا للقيادات بديوان عام محافظة القليوبية بالدور الرابع حتى 27 يونيو الجاري.

مدة الخبرة المطلوبة لوظائف القليوبية

وطالبت محافظة القليوبية من المتقدمين الراغبين في شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.