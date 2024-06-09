«تضامن كفر الشيخ»: خطة عمل لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجا بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

توزيع لحوم الأضاحي لغير القادرين

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إنّ خطة عمل المديرية لتوزيع لحوم الأضاحي لغير القادرين خلال عيد الأضحى المبارك تتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، من خلال قوائم بيانات معتمدة، وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم، وبما يتفق مع شروط المديرية.

وأشارت إلى ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين سيتم توزيع لحوم الأضاحي عليهم، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد، ولإسعاد الأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم داخل المحافظة.

مشروع صك الأضحية 2024

وأشادت وكيل وزارة التضامن بمشروع صك الأضحية 2024 الذي أطلقته بعض الجمعيات الأهلية، لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها.