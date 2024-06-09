مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2024.. اعرف المصاريف وشروط الالتحاق

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن المصاريف وشروط الالتحاق بـ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2024، لاستقبال الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2023-2024.

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2024.. المصاريف وشروط الالتحاق

ووضعت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2024، شروطًا للالتحاق والقبول في هذه المدارس، وحددت المصاريف الخاصة للالتحاق بها العام الدراسي المُقبل.

إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات

وتستهدف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 2024، الطلاب المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والتي تهدف إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، الاعتماد على النفس، الابتكار، إعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعي، الاختراع، والتفكير المنطقي والتصميم والإبداع.

وكانت مصاريف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في العام الماضي 2023 تُقدر بـ5000 جنيه.

ويقوم طلاب المدارس الخاصة العربية والخاصة للغات بسداد نفس المصروفات التي يتمّ تسديدها في مدارسهم في آخر سنة دراسية في المرحلة الإعدادية، ويتحمل طلاب المدارس الدولية النفقات الفعلية التي تكون قيمتها 30 ألف جنيه مصر لكل عام دراسي.

شروط الالتحاق

وحددت الوزارة شروط التقديم على مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا كالآتي:

1- أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 «98%» من المجموع الكلي فقط.

2- لا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة.

3- يكون مجموع درجات الطالب 266 «95%» وحاصل على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من 3 مواد، وهي من «اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم».