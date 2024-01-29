وزير التعليم: مدارس المتفوقين تعزز فرصة الطالب في الالتحاق بسوق العمل

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدراسة في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا يعزز فرصة الطالب في الالتحاق بسوق العمل، موجها الشكر لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لتميزهم.

ووجه وزير التربية والتعليم، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لرعايته مؤتمر حول نظام التعليم stem، كما دعا الحضور لتقديم مقترحاتهم حول مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للاستفادة منها وأيضا مقترحات إعداد المعلم ودعمه بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والعلاقة مع كليات التربية في هذا الأمر.

توفير فرص أمام التنمية في كافة أنحاء العالم

من جانبه، قال شون جونز مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن العلوم والتكنولوجيا تغير شكل حياتنا وتوفر فرص أمام التنمية في كافة أنحاء العالم، مضيفا أن الهندسة والتكنولوجيا والرياضيات تسهم في مواجهة العديد من المشكلات مثل مشكلة تغير المناخ.

وأضاف «جونز»، خلال مؤتمر نظام التعليم في مصر أن الحكومتين المصرية والأمريكية لديهما تاريخ طويل من المشاركة في تبادل العلوم والتكنولوجيا والرياضيات لتقاسم المعارف والدروس المستفادة منذ 200 عام تقريبا، لافتا إلى أنه تم إنشاء صندوق مصري أمريكي لدعم الباحثين في هذا المجال، وتعتز الحكومة الأمريكية بدعم وتشجيع العلماء المصريين.

20 مدرسة مدعومة من الوكالة الأمريكية

وأوضح أن عدد مدارس المتفوقين بدعم من الوكالة الأمريكية إلى 20 مدرسة يلتحق بها الطلاب المتميزين كل عام، مضيفا: «نحن نسهم في ابراز وضع مصر علي الخريطة العالمية حيث قام الشباب المصري بتطوير أجهزة لتحويل لغة الإشارة إلي حديث منطوق واستحداث طرق إبداعية وابتكارية لتحويل مخلفات الغذاء إلي طاقة متجددة».

وأشار إلى أن الفريق المصري شارك هذا العام في المعرض الدولي للهندسة والتكنولوجيا الذي أقيم في لوس أنجلوس والذي شارك فيه طلاب من جميع قارات العالم، وحقق الفريق المصري فوزا كبيرا حيث أحرز 6 جوائز أساسية بالإضافة إلى حصوله على عدد من المنح الدراسية.

وأكد أن الوكالة الأمريكية استثمرت في قطاع التعليم في مصر وانها ملتزمة بالاستمرار في هذا الدعم، والشعب الأمريكي مستمر في هذه الشراكة مع الطلاب والمعلمين لتوفير تعليم ذي جودة للطلاب المصريين.