زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: «سلوكك مشين»

وجهه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع استمرار الحرب على غزة للشهر الثامن، قائلا: «إذا كنت رئيسا للوزراء، فأنت رئيس وزراء في النجاحات والإخفاقات، ولذلك الاختفاء عندما لا تسير الأمور كما يجب هو أمر مشين»، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل».

الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى»، ردًا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين

وتستمر الحرب لشهرها الثامن حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 36 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.