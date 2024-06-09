توقعات تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 كفر الشيخ.. اعرف الدرجة

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور، إعلان تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 كفر الشيخ، بعد إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي، والتي اعتمدها اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، بنسبة نجاح 86.5%.

تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 كفر الشيخ

وعن توقعات تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 كفر الشيخ، بالنظر إلى العام الماضي، تم تحديد الحد الأدنى لتنسيق الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ عند 243 درجة، ولكن اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، خفض الحد الأدنى لتنسيق الثانوى العام إلى 234 درجة، كما تم تحديد القبول في الثانوي الخاص والمنازل بـ140 درجة بكل المدارس.

ولن يختلف تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 كفر الشيخ، عن العام الماضي كثيراً، ودائماً ما يُعلن المحافظ عن التنسيق ويخفضه قبل دخول المدارس بأيام وذلك نظراً لوجود أماكن تسمح بزيادة عدد الطلاب المقبولين بعد الحصر النهائي بالفصول.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 كفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد يوم الأحد الماضي نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024 بنسبة نجاح 86.5%.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية العامة بكفر الشيخ 61 ألفاً و320 طالباً وطالبة، تغيب منهم 313 طالباً وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 61 ألفاً و7 طلاب، ونجح منهم 52 ألفاً و822 طالباً وطالبة، بنسبة 86.5%، وكذا نتيجة الشهادة الإعدادية «لغات» تقدم 1401 طالب وطالبة، تغيب منهم 4 طلاب، وحضر منهم 1397 طالباً وطالبة، ونجح منهم 1373 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح 98.5%، بالإضافة للشهادة الإعدادية «منازل»، تقدم 172 طالباً وطالبة، تغيب منهم 21 طالباً وطالبة، وحضر منهم 151 طالباً وطالبة، ونجح منهم 125 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح 82.5%.