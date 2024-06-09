«القومي للبحوث» يكشف عن 3 علامات تشير إلى سلامة الأضحية

أكد الدكتور رأفت محمد شعبان، رئيس قسم الأمراض المشتركة بمعهد البحوث البيطرية بالمركز القومي للبحوث، ضرورة الكشف على الأضحية قبل شرائها، للتأكد من سلامتها وصحتها، مشيرا إلى هناك بعض العلامات التي يمكن من خلالها ملاحظة سلامة الأضحية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح» على قناة «دي إم سي».

الكشف على الأضحية

وأضاف أنّ هناك بعض الخبرات التي يمكن اتباعها للكشف عن جميع عيوب الأضحية، منها: «معرفة رد فعلها على الشخص الغريب، فإذا تراجع للخلف كده هو طبيعي، وإذا كان هذيلًا وغير مكترث بمن أمامه فيجب الكشف عليه».

ضرورة فحص الأضحية بالعين المجردة

وشدد على ضرورة فحص الأضحية بالعين المجردة ثم باليد، للتأكد من خلو الحيوان من إفرازات أو التهابات الفم أو الأنف أو الجروح أو التورمات، وفحص فتحات العين أيضا، للتأكد من أنّ بياض العين رائق، ولا يوجد بها اصفرار أواحمرار. ولون الجفون وردي فاتح.