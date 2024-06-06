هاني تمام: الأضحية من مال الزكاة لا تجوز ويمكن الذبح بالوكالة

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ توكيل أحد لذبح الأضحية من خلال الصكوك جائز ويحصل فيه الشخص على ثواب الأضحية كاملًا.

وأضاف «تمام»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، والمُذاع على قناة «dmc»، اليوم الخميس، أنه يجوز ذبح الأضحية عن الشخص المتوفى، ولا يوجد دليل يمنع ذلك، حيث اختلف العلماء حول هذا الأمر، ولكن لا يوجد دليل قاطع يُحرِّم الأضحية عن المتوفى.

فضل صيام يوم عرفة

وتابع أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر الشريف، أنَّ الصيام من أفضل الأعمال التي يمكن للشخص التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالي في التسعة أيام من ذي الحجة، ويجب التركيز على صيام يوم عرفات، لأن النبي صلى الله وعليه وسلم قال إن هذا اليوم يغفر للعبد ذنوب العام الذي سبقه والذي يليه.

واستطرد: «لا تجوز الأضحية من مال الزكاة على الإطلاق، حيث في هذا الأمر يمكن للشخص إخراج الزكاة والتخلي عن الأضحية هذا العام نظرًا لعدم قدرته على فعل الأمرين».