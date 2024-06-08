أستاذ صحة غذاء يقدم نصائح للتعامل مع الأضحية: «لا تجهد الحيوان»

قال الدكتور حمدي عبدالسميع، أستاذ صحة الغذاء بجامعة بنها، إن هناك عددا من الإجراءات يجب اتباعها عند شراء الأضحية، أولها وجوب الذبح في المجازر للالتزام بشروط السلامة والجودة، مشيرا إلى أنه لا يجب إجهاد الحيوان قبل الذبح حتى لا تقل جودة اللحوم وتتأثر بهذا الإجهاد، وأيضا مراعاة الحالة الصحية للحيوان، وتمييز شكل العين بأن تكون براقة، وعدم وجود مشاكل في الفم والأنف.

«عبدالسميع»: الشكل العام للأضحية يجب أن يكون جيدا

وأضاف أستاذ صحة الغذاء بجامعة بنها في لقائه مع برنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «TeN TV»، أن الشكل العام لأضحية يجب أن يكون جيدا، وليس بها هزال أو أي أعراض مرضية مثل تماسك الصوف عليها وعدم سهولة نزعه، مشيرا لى أنه لا يجب تناول اللحم إلا بعد تبريده.

غذاء الحيوان الذي يتغذى عليه دائما ينتقل للحم الناتج منه

وأشار أستاذ صحة الغذاء بجامعة بنها إلى أن غذاء الحيوان الذي يتغذى عليه دائما ما ينتقل للحم الناتج منه، ولذلك يجب شراء الأضحية من أماكن موثوقة، لأن بعض التجار يتركون الحيوانات تأكل المخلفات والقمامة في الشوارع وهذا يصيب بالأمراض.