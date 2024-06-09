نموذج امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة 2024.. أهم الأسئلة من الوزارة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نموذج امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة 2024 كنموذج اختباري واسترشادي للطلاب، للتدريب علي حل الأسئلة قبل الامتحانات، وطريقة الحل مع توفير الإجابات الأسئلة حتى يتعرف الطالب علي إجابته وإذا كانت صحيحة أم لا، وكذلك معرفة الأخطاء .

رابط نموذج امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم رابط نموذج امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة 2024، وتتضمن أهم الملخصات والأسئلة للطلاب، والذي يؤديه الطلاب غداً الاثنين في أول يوم امتحانات الثانوية العامة للمواد غير المضافة للمجموع.

مواصفات امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة 2024

وذكرت وزارة التعليم أن امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة 2024 موضوعية فقط «اختيار من متعدد»، ولا تتضمن أي أسئلة مقالية، وأن عدد الأسئلة 25 سؤالا وستكون درجة لكل سؤال، أما إجمالي درجات امتحان الدين 25 درجة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان التربية الوطنية الثانوية العامة 2024 مادة رسوم ونجاح، ويتطلب حصول الطالب درجة النجاح وهي 12.5 درجة، مشيرة إلى أنّ غياب الطالب يترتب عليه رسوبه في المادة ودخول امتحانات الدور الثاني.