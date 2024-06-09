قبل بدء امتحانات الثانوية العامة.. تعليمات من «التعليم» لطلاب العلمي والأدبي

ساعات، وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، إذ يؤدي الطلاب غدا امتحان التربية الدينية والوطنية، وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم، وسط إجراءات وتعليمات مهمة من وزارة التربية والتعليم للمشاركين في الامتحانات والطلاب، لضبط العملية الامتحانية.

تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة

وتستعرض «الوطن» خلال السطورالتالية، أهم التعليمات والتوجيهات بشأن امتحانات الثانوية العامة وهي:

- دخول الطلاب في الساعة الثامنة وربع صباحا.

- تفتيش دقيق بالعصا الإلكترونية قبل دخول الامتحان.

- ممنوع أجهزة الإرسال أو الاستقبال.

- التأكد من عمل كاميرات المراقبة باللجان الامتحانية.

- ممنوع الهواتف المحمولة والتابلت أو أي أجهزة الكترونية.

- مراعاة وصول الطلاب في الوقت المحدد، وعدم التأخر عن موعد بدء الامتحان، لأكثر من 15 دقيقة، إلا بعذر مقبول لرئيس اللجنة.

- الغش والتخاطب مع الآخرين يعرضك لإلغاء الامتحان مخالفة التعليمات تعرضك للمساءلة القانونية.

- تسليم كراسة الأسئلة وورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالي إلى الملاحظ يد بيد بعد انتهاء وقت الامتحان.

إجراءات وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة

- إعداد خريطة لتصحيح امتحانات الثانوية العامة.

- تشكيل كنترولات الثانوية العامة، والتي يبلغ عددها 11 كنترولا.

- إعداد غرف التصحيح لامتحانات الثانوية العامة.

- رصد صفحات وجروبات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإبلاغ الجهات المعنية بها، لاتخاذ اللازم نحوها.

- تجهيز غرفة عمليات رئيسية بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية.

- توافر بها قاعدة بيانات كاملة لجميع المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، وتوفير كل بيانات وأرقام تليفونات الطلاب والمعلمين، ولجان السير الامتحانية والاستراحات.

- توفير جميع وسائل الاتصال بالغرفة مع المديريات التعليمية.

- متابعة خروج صناديق الأسئلة من المطبعة السرية لمراكز توزيع الأسئلة، وخروج الصناديق من مراكز توزيع الأسئلة في ظل اجراءات مشددة، ووصول كراسات الامتحانات والإجابة لمقار اللجان الامتحانية.

- متابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها إلى الكنترول.

- إتاحة خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لتلقي كل الشكاوى والاستفسارات، أو الإبلاغ عن أي حالات غش داخل اللجان، من خلال أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.

- اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب لهذه الأجهزة داخل اللجان.

- حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين في حالة الغش الإلكتروني.

- استمرار المراجعات النهائية المجانية خلال فترة امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

- إتاحة فيديو استرشادي لطلاب الثانوية العامة حول أهم التعليمات المتبعة، قبل دخول اللجان وأثناء الامتحان.