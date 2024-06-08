حرمان عامين من الامتحان.. وزير التعليم يحذر طلاب الثانوية العامة من هذا الأمر

شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب لهذه الأجهزة داخل اللجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

كما أكد حجازي، أنه لا تهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101) بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.

أضاف أنه سيجري رصد صفحات وجروبات الغش الإلكتروني على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإبلاغ الجهات المعنية بها لاتخاذ اللازم نحوها، في إطار مكافحة الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة.

اطمأن الوزير على تجهيز غرفة العمليات الرئيسية بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، التي تتوافر بها قاعدة بيانات كاملة لجميع المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة وتوفير كل بيانات وأرقام هواتف الطلاب والمعلمين ولجان السير الامتحانية والاستراحات، كما جرى توفير كل وسائل الاتصال بالغرفة مع المديريات التعليمية.

أكد أهمية دور غرفة العمليات المركزية بالوزارة، فهي المنوط بها متابعة سير أعمال الامتحانات أثناء وقت الامتحان، ومتابعة خروج صناديق الأسئلة من المطبعة السرية لمراكز توزيع الأسئلة، وأيضًا خروج الصناديق من مراكز توزيع الأسئلة في ظل إجراءات مشددة، ووصول كراسات الامتحانات والإجابة لمقار اللجان الامتحانية، ومتابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها إلى الكنترول، ومتابعة أعمال مراكز توزيع الأسئلة في نطاق المديرية، وكذا متابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كل المعوقات التي تواجه العمل داخل لجان سير الامتحان، فضلًا عن رصد أعمال الغش أثناء فترة أداء الامتحانات.

استعدادات امتحانات الثانوية العامة

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم لمناقشة استعدادات امتحانات الثانوية العامة، بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج ومتابعة أعمال الهيئة الفنية بغرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة، والدكتورة أحلام الباز حسن الشربيني أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والمشرف على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، وعبد الرؤوف عبد الرحمن المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ووليد شلبي مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، وأشرف سليم مدير عام الإدارة العامة للأمن.