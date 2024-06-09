رفع 3 رايات على شواطئ الإسكندرية بسبب الأمواج اليوم.. اعرف التفاصيل

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، رفع الألوان الثلاثة من الرايات الخضراء والصفراء والحمراء على شواطئ الإسكندرية اليوم الأحد، بسبب تباين حركة الأمواج بالمدينة الساحلية، حيث أن كل شاطئ شهد الراية التي تتناسب مع ارتفاع الأمواج به.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل وأماكن الرايات المرفوعة على شواطئ الإسكندرية شرقا وغربا، بحسب ما أعلنته مصايف الإسكندرية في بيان رسمي اليوم.

حالة الأمواج على شواطئ الإسكندرية اليوم

وعكست ألوان الرايات المرفوعة على شواطئ الإسكندرية حالة ارتفاع الأمواج وما تسببه من مخاطر على المواطنين، وهي كالتالي:

- القطاع الغربي أو ما يعرف بمسمى شواطئ العجمي، شهد رفع الرايات حمراء، حيث يُمنع النزول بسبب ارتفاع الأمواج حرصا على سلامة المصطافين.

- القطاع الشرقي رُفعت عليه عليه الرايات الصفراء، ما يدعو إلى الحذر.

- شواطئ سيدى بشر رفعت الرايات الخضراء بسبب حاجز الأمواج وهو ما يجعلها فرصة للاستمتاع في هدوء تام.

معاني الرايات على شواطئ الإسكندرية

وأكدت «مصايف الإسكندرية» أن هناك 3 نصائح خلال زيارة أهالي المدينة الساحلية أو الوافدين للشواطئ اليوم، وهي التالي:

- رفع الرايات الخضراء يشجع على نزول البحر بأمان.

- نسب الإشغال منخفضة تعطي فرصة للاستمتاع بالبحر بهدوء.

- يفضل الاقتصار على التواجد على المساحة الرملية على الشواطئ ذات الأمواج المرتفعة.