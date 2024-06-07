«بينا على الكورنيش».. مواطنون يهربون من حرارة الجو إلى شواطئ الإسكندرية (فيديو)

«سوق بينا يا أسطى على الكورنيش» على طريقة هذه الأغنية التراثية الشهيرة، هرب أهالي الإسكندرية والوافدين إليها إلى الشواطئ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 33 درجة مئوية، خلال إجازة نهاية الأسبوع مع استمرارها غدا السبت، فيما يبدأ التحسن النسبي من يوم الأحد.

كل هذه الأجواء ساعدت على رفع شواطئ الإسكندرية شعار «كاملة العدد» فأصبح هناك قرابة 6 صفوف عرضية من الشماسي على الشواطئ الكبرى في الإسكندرية لاستعياب أكبر عدد من المواطنين.

إقبال أهالي الإسكندرية

هاجر المدني، 34 سنة، إحدى سيدات الإسكندرية، أخذت أطفالها وصديقاتها وذهبن إلى شاطئ إدوارد خراط في منطقة ميامي شرق الإسكندرية، بسبب سعر تذكرته التي بلغت 10 جنيهات فقط كونه من الشواطئ المميزة.

وتقول المدني لـ«الوطن»، إن ذهابها إلى هذا الشاطئ جاء نتيجة قربه لمنزلها، بالإضافة إلى قيمة تذكرته المنخفضة، موضحة: «إحنا 8 أفراد دفعنا 80 جنيهًا، ودا مبلغ بسيط قصاد متعة البحر في الجو الحار ده».

وافدون إلى شواطئ الإسكندرية

على بُعد كيلو متر من هذا الشاطئ كان الإقبال أكبر بكثير في شاطئي البوريفاج، وجزيرة الدهب بمنطقة 45، كونهما أكبر شواطئ شرق الإسكندرية من حيث المساحة الرملية، فتواجد الآلاف من المواطنين داخل الشاطئ منذ الساعات الأولى للصباح، وحتى غروب الشمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة المستمرة.

حسن عثمان، 52 سنة، أحد أبناء محافظة البحيرة جاء رفقة أسرته لقضاء وقت ممتع في الإسكندرية مستغلا إجازة نهاية الأسبوع، يقول: «المسافة إل جزيرة الدهب مكملتش نص ساعة بسبب الطرق الجديدة اللي سهلت، فبالنسبة لنا المكان قريب وسهل نيجي نقضي يوم على البحر من غير تعب وفرهدة».