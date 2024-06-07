تنفيذ 45 حملة لتنظيف شواطئ الإسكندرية خلال 3 سنوات

قال الدكتور سامح رياض، وكيل وزارة البيئة بالإسكندرية رئيس جهاز شؤون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، إن الوزارة والجهاز نفذا حملات توعوية تفعيلًا للمبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، ودعم المشروعات الخضراء، بالإضافة إلى تدشين مجموعة كبيرة من المبادرات والفعاليات البيئية، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقط تم تنفيذ 45 حملة لتنظيف الشواطيء خلال الثلاث سنوات الماضية، بهدف الحد من الآثار السلبية للمخلفات على البيئة البحرية.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الذي عُقد اليوم الجمعة، في المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمناسبة اليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للمحيطات والذي شهد حضورًا كبيرًا من العاملين في مجال البيئة، وشمل ممثلين عن المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وجهاز شئون البيئة، وشركة نهضة مصر، و40 جمعية خيرية، ومجموعة من شباب المتطوعين في المجال البيئي.

وأضاف «رياض»، أن وزارة البيئة أصدرت قانون تنظيم إدارة المخلفات بهدف الحد من المخلفات، وعلى رأسها المخلفات البلاستيكية بعد العرض على مجلس النواب، كما يتم هذا بالتوازي مع أعمال الرصد والتفتيش والرقابة التي تتم بشكل يومي للحفاظ على البيئة.

حملات حماية الشواطئ في الإسكندرية

من جهتها، أشارت الدكتورة عبير السحرتي، نائب رئيس المعهد ورئيس المكتب الفني ورئيس لجنة الـIOC، إلى الدور الكبير الذي يقوم به المعهد في التوعية البيئية، وتنظيف الشواطي، ومكافحة التغيرات المناخية.

وألقت الدكتورة سوزان الغرباوي، نائب رئيس لجنة الـ IOC في اليونسكو، كلمة أوضحت فيها دور اللجنة في هذه الاحتفالية، ودور المعهد أيضًا في الدور المجتمعي.

وتحدثت الدكتورة نرمين سويدان، مدير إدارة الجمعيات الأهلية بتضامن الإسكندرية، عن الدور الكبير الذي يلعبه متطوعو الشباب والجمعيات الأهلية في مشاركة الدولة المصرية في جميع المشاكل والأزمات، ليكونوا ذراعًا قوية للدولة.

دور المجتمع المدني في حماية شواطئ الإسكندرية

وأكد رامي يسري، رئيس جمعية خليك إيجابي ومؤسس مبادرة «بيئة إسكندرية جديدة» كلمة، على دور القيادة السياسية في إتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في تنمية مصر.

وأوضح أن مبادرة «بيئة إسكندرية جديدة» جرى من خلالها تنظيم 15 ندوة ومؤتمر حول البيئة، وتأثير البلاستيك على الكائنات البحرية، وإعادة تدوير المخلفات، بالإضافة إلى عمل أكثر من 20 حملة تنظيف للشواطي، وتوزيع 30 ألف منشور توعوي.

وأشاد حضور المؤتمر بحرص جميع الجهات المشاركة على العمل من أجل بيئة نظيفة ومستدامة، ودعم مبادرات الشباب في هذا المجال.