بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، صباح اليوم الأحد، ولمدة 15 يوم متتالية، تنتهي يوم الأحد الموافق 30 يونيو الجاري، وذلك وفق القرارات الوزارية المنظمة لذلك.

بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 بكفر الشيخ

وأكد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، بالمواقع التي جرى تحديدها بجميع الإدارات التعليمية، مشيراً إلى أنّ إجراءات تلقي التظلمات سوف تستمر لمدة 15 يوم عمل، وفقاً للضوابط المنظمة لها.

وقال إنّ خطوات إجراء تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، تتمثل في تقديم الطالب أو ولي أمره طلباً إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أنّ يقوم بتحديد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها، كما يتم سداد الرسوم المقررة وقدرها 35 جنيهاً للمادة الواحدة، ويتم التوجه للجنة النظام والمراقبة بعد تحديد موعد من الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها، لافتاً أنّ التظلمات تُقدم بالمواقع التي جرى تحديدها بجميع الإدارات التعليمية، تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب، وتوفيراً للوقت والجهد.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد يوم الأحد الماضي نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024 بنسبة نجاح 86.5%.

وبلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية العامة بكفر الشيخ 61 ألفاً و320 طالباً وطالبة، تغيب منهم 313 طالباً وطالبة، وحضر منهم الامتحانات 61 ألفاً و7 طلاب، ونجح منهم 52 ألفاً و822 طالباً وطالبة، بنسبة 86.5%، وكذا نتيجة الشهادة الإعدادية «لغات» تقدم 1401 طالب وطالبة، تغيب منهم 4 طلاب، وحضر منهم 1397 طالباً وطالبة، ونجح منهم 1373 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح 98.5%، بالإضافة للشهادة الإعدادية «منازل»، تقدم 172 طالباً وطالبة، تغيب منهم 21 طالباً وطالبة، وحضر منهم 151 طالباً وطالبة، ونجح منهم 125 طالباً وطالبة، بنسبة نجاح 82.5%.