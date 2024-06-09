مجلس الدولة يوافق على مشاركة المستشار محمد خفاجي بلجنة رسالة دكتوراه

وافق المجلس الخاص لمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة، على مشاركة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه، المقدمة من الباحث أحمد رافع عبد الله الجندي، وكيل عام أول نيابة الاستثمار والشئون المالية المقدمة، للإشراف المشترك بين معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة مدينة السادات وكلية الحقوق بالجامعة، بعنوان «دراسة تطبيقية لدمج نظم اللوجيستيات القانونية والبيئية لتنمية مناطق الألغام بالصحراء الغربية».

أعضاء لجنة التحكيم

تتكون لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من الأستاذة الدكتورة إيمان السيد عرفة، أستاذ تاريخ وفلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات رئيسا ومشرفاً، والدكتور محمود فوزي بدوي، أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة المنوفية مناقشا، والأستاذ المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة مناقشا وعضوا، والدكتور صبري إبراهيم منصور شاهين، أستاذ مساعد بقسم التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها بمعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة مدينة السادات مشرفا وعضوا.