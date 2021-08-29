تنسيق كلية التربية جامعة المنوفية 2021.. أصول الأوراق أهم شروط التقديم

منذ إعلان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات، بدأ كثير من الطلاب البحث عن نتيجة تنسيق كلية التربية جامعة المنوفية لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» تنسيق كلية التربية جامعة المنوفية والمصاريف والأوراق المطلوبة للتقديم، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها من الطلاب على مدار الساعة.

مصاريف كلية التربية جامعة المنوفية لعام 2021

وكان مجلس جامعة المنوفية برئاسة الدكتور عادل مبارك، أعلن في وقت سابق، أنّ المصروفات الدارسية في جميع الكليات لن تزيد خلال العام الجامعي الجديد، وكذلك الرسوم الخاصة بالمدن الجامعية، تيسيرا على الطلاب وأولياء أمورهم.

تنسيق كلية التربية جامعة المنوفية لعام 2021

وتستقبل كلية التربية جامعة المنوفية لعام 2021 طلاب الثانوية العامة الحاصلين على الحد الأدنى 303 درجات.

عنوان كلية التربية جامعة المنوفية

وتقع كلية التربية جامعة المنوفية في شارع زكي شبانة - البر الشرقي - شبين الكوم - محافظة المنوفية.

كما يمكن للطلاب الاستفسار على الأرقام التالية: 0482195848 – 0482195845 – 0482239917، أو الفاكس : 0482195845، أو من خلال البريد الإلكتروني التالي: education@menofia.edu.eg.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التربية جامعة المنوفية لعام 2021

ويتقدم الطلاب الراغبين في الدراسة بكلية التربية جامعة المنوفية لعام 2021 بالأوراق التالية:

- تقديم شهادة الميلاد الأصلية.

- تقديم أصل شهادة الثانوية العامة.

- تقديم 10 صور شخصية للطالب.

- تقديم بطاقة 2 جند و6 جند للبنين فقط.

- يجب دفع المصاريف اللازمة، ووضع جميع الأوراق في دوسيه للمحافظة عليها.

- توقيع الكشف الطبي وتقدم ما يثبت ذلك معتمدا من الإدارة الطبية بالجامعة.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن ظهر اليوم رسميًا نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات 2021، كاشفًا عن الحد الأدنى لكل كلية في المرحلة الأولى للشعب علمي رياضة وعلوم، والشعبة الأدبية.