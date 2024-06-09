رسالة مهمة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة حول الأسئلة المحيرة

قبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024، طمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الثالث الثانوي عبر «الوطن» حول التخوف من وجود أسئلة محيرة أو معقدة بامتحانات الثانوية العامة 2024 هذا العام.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

وقال وزير التربية والتعليم، إنه لا يوجد أسئلة محيرة أو أسئلة تحتاج لتأويل بامتحانات الثانوية العامة، فهناك لجنة من الخبراء وموجهين أوائل في المادة تقوم بمراجعة نموذج الإجابة في كل مادة قبل بدء التصحيح.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في حالة إقرار اللجنة أي أسئلة معقده أو إجابات مشابهة في امتحانات الثانوية العامة 2024 سيتم اتخاذ القرار المناسب من قبل اللجنة قائلاٍ: أطمئنوا قرار اللجنة المختصة هو اللي هيمشي وهي من تقرر إجابة السؤال أو ما تتخذه.

وأكد خلال حديثة مع «الوطن» أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة يتم سحبها من بنك الأسئلة، ويتم تغذية البنك كل عام وإضافة أسئلة جديدة، موجهًا رسالته للطلاب: «اطمئنوا الامتحانات خالية من أي تعقيد أو تأويل».