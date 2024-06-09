مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024.. الجدول كاملا لطلاب العلمي والأدبي

ينطلق غدا ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الصف الثالث الثانوي، إذ يؤدي 745 ألفا و86 طالبًا بالصف الثالث الثانوي الامتحانات، بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية في 1981 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية علوم 434 ألفا و574 طالبا، أما شعبة الرياضيات 102 آلاف و827 طالبا، وشعبة الأدبي 207 آلاف و685 طالبا.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء لامتحانات الثانوية العامة 2024 من مستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية 38 طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان 255 طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان 3306 طلاب، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان 1646 طالبًا.

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 وفقاً للجداول موضحا ترتيب المواد بين كل مادة للشعبتين العلمية والأدبية، لافتا إلى أنه يحصل الطلاب إجازة خلال عيد الأضحي لمدة 6 أيام، وفقا للجدول التالي:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين 10 يونيو 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء 12 يونيو الاقتصاد والإحصاء، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

ويستأنف الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمواد الأساسية، وذلك يوم السبت 22 يونيو 2024 بمادة اللغة العربية، ويوم الثلاثاء 25 يونيو مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويوم 29 يونيو مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، و يوم الثلاثاء 2 يوليو مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو مادة الكيمياء والجغرافيا، ويوم الأربعاء 10 يوليو مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، ويوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل الشعبة علمي رياضة.

ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 17 يوليو الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ويختتم الطلاب امتحانات نهاية الثانوية العامة يوم السبت 20 يوليو الديناميكا لشعبة علمي رياضة.