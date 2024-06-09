«صورة أرشيفية».. متحف كفر الشيخ يعلن عن قطعة شهر يونيو المميزة

أعلن متحف كفر الشيخ عن قطعة شهر يونيو الجاري، وذلك عقب استفتاء الجمهور من خلال صفحة المتحف عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

قطعة شهر يونيو في متحف كفر الشيخ

وقال الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير متحف كفر الشيخ، إنّه بالتزامن مع اليوم العالمي للأرشيف والذي يوافق 9 يونيو من كل عام تم اختيار صورة أرشيفية لافتتاح متحف كفر الشيخ في شهر أكتوبر عام 2020، لتكون «قطعة الشهر» لشهر يونيو 2024، لافتاً أنّ الأرشيف هو الحاضن الحقيقي لذاكرة الوطن، والطريقة المثلى لتوثيق الماضي وتدوين الحاضر.

وأكد «عثمان»، أنّه يتم خلال شهر يونيو الجاري تسليط الضوء على مجموعة متميزة من الصور الأرشيفية الموجودة ببعض المتاحف، وإبراز دورها الهام والفعال في حفظ وحماية ذاكرة الأمة والحضارة المصرية العريقة، وذلك في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية، وحضارية وتعليمية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، افتتح متحف كفر الشيخ في عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، خلال عام 2020، وهو يقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.