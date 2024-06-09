تعرف على أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الأحد 9-6-2024 في بالأسواق

شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الأحد 9-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، والتي تختلف من منطقة سكنية لأخرى، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية الأسعار؛ وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الجبن بمختلف أنواعها اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 121.83 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجبن الرومي بنحو 249.54 جنيه بالِأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي بنحو 110.48 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو المسلى البلدي بنحو 317.59 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع بنحو 174.29 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) بنحو 120.58 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الاسطنبولي) بنحو 139.88 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الشيدر بنحو 282.7 جنيه بالأسواق.

أسعار الألبان اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللبن المجفف البودرة بنحو 112.98 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ الـ1 لتر بنحو 39.28 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن السائب بنحو 29.64 جنيه بالأسواق.