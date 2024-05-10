أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق اليوم الجمعة 10-5-2024

شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الجمعة حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الألبان ومنتجاتها في مختلف الأسواق بأسعار تناسب الجميع.

أسعار الجبن بمختلف أنواعه اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر الجبن الأبيض حوالي 138.9 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجبن الرومي بحوالي 253.57 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي بحوالي 103.6 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو المسلى البلدي بحوالي 308.46 جنيه للمستهلكين.

جاء متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع بحوالي 175.98 جنيه للمستهلكين.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) بحوالي 130.23 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الاسطنبولي) بحوالي 148.16 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة الشيدر بحوالي 257.71 جنيه بالأسواق

أسعار الألبان بمختلف أنواعها اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللبن السائب بحوالي 28.98 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر اللبن المعبأ الـ1 لتر بحوالي 41.12 جنيه بالأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن المجفف بحوالي 118.26 جنيه للمستهلكين.