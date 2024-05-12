أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الأحد في الأسواق.. الجبنة البيضاء وصلت لكام؟

استقرت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الأحد 12-5-2024 في مختلف الأسواق المحلية، إذ يعتمد عليها قطاع كبير من المواطنين، ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الألبان ومنتجاتها في مختلف الأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الجبن بمختلف أنواعها اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض بحوالي 140.97 جنيه للمستهلكين.

جاء متوسط سعر كيلو الجبن الرومي بحوالي 261.11 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلي الصناعي بحوالي 102.29 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو المسلي البلدي بحوالي 310.06 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع بحوالي 174.87 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء الثلاجة بحوالي 131 جنيها.

سجل متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء الإسطنبولي بحوالي 147.84 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة الشيدر بحوالي 280.1 جنيه.

أسعار الألبان بمختلف أنواعها اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللبن السائب بحوالي 28.64 جنيه.

جاء متوسط سعراللبن المعبأ الـ1 لتر بحوالي 41.24 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن المجفف بحوالي 121.19 جنيه.