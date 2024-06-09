«الصحة»: انتهاء قوائم انتظار عمليات قسطرة القلب بمستشفى السويس العام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من قوائم الانتظار لحالات عمليات قسطرة القلب والأوعية الدموية التشخيصية والعلاجية بمستشفى السويس العام، والتي بلغت 91 حالة، تضمنت 49 تدخلا جراحيا، و42 حالة جرى مناظرتها والكشف عليها.

انتهاء كامل

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الانتهاء الكامل لعدد قوائم الانتظار، الذي تحقق فى مستشفى السويس العام بمحافظة السويس، نتاج الشراكة والتعاون المثمر مع الطاقم الطبي لمستشفى السويس العام، وأساتذة وخبراء من كلية الطب جامعة حلوان، وشركة بوسطن ساينتفيك.

رفع مستوى الأداء بالمستشفيات

وأشارعبد الغفار، إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة، لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة.