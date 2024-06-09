وزير التعليم: ممنوع التجمعات أمام لجان الثانوية العامة.. وإجراء قانوني ضد أي شغب

تواصلت «الوطن» مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تزامنًا مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، لسؤاله عن إجراءات الوزارة بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد لجان امتحانات الثانوية العامة التي يحدث بها أعمال شغب، وتخوفات بعض المراقبين والملاحظين من المشاركة في الامتحانات، وخاصة في اللجان التي شهدت حالة شغب من قبل أو التعرض لأي عنف من جانب الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة بلا شغب أو تجمعات

وطمأن وزير التربية والتعليم المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024، مؤكدا أن هناك خطة مع وزارة الداخلية لتأمين الطلاب والمعلمين جيدة، وهناك تعليمات بعدم وجود أي تجمعات أمام المدرسة نهائيًا، بالإضافة إلى أنه تم تدريب رؤساء اللجان جيدًا على كيفية التصرف مع أي أحداث تحدث خلال فترة الامتحانات.

وأكد وزير التعليم عبر حواره مع «الوطن» أن هناك توجيهات لرؤساء اللجان والمراقبين وخاصة في لجان التي شهدت شغب من قبل، قائلا: «يتعامل مع الطالب كأنه أبنه أو أخوه ولو حدث أي سوء سلوك من جانب الطالب يتم رصده ويتحقق مع الطالب فيما تم رصد ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة ضد أي تجاوزات، فلابد من الالتزام بالسلوك المنضبط باللجان الامتحانية وعدم التجاوز مع الملاحظ وأي تجاوز يتم اتخاذ إجراء قانوني».