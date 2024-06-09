وزير التعليم لـ«الوطن»: «الانضباط» عنوان الثانوية العامة هذا العام

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنَّ امتحانات الثانوية العامة 2024 هذا العام ستتميز بالانضباط، إذ تمّ أخذ عدة إجراءات لضبط الامتحانات هذا العام من خلال تأمين امتحانات الثانوية والأسئلة ووقف التحويلات ودقة والتصحيح، قائلاً: «ستكون ثانوية عامة منضبطة».

مفيش لجان ولاد أكابر

وأضاف وزير التعليم، خلال حواره مع «الوطن» تزامناً مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تمّ اتخاذ عده إجراءات لضبط امتحانات الثانوية العامة وكانت بدايتها ومن أهمها وقف التحويلات بين الطلاب وحوكمتها، وفقًا لشروط ومعايير.

وتابع وزير التعليم أنَّه تمّ تدوير العمال بالمدارس بالإضافة، إلى أنَّه تمّ إعداد فيديو توضيحي للطلاب لشرح كيفية الإجابة في البابل شيت وكتابة البيانات وتظليل رقم الجلوس وتوضيح بعض النقاط الخاصة بالإجابة، فضلاً عن تغير رؤساء اللجان واختيار رؤساء لجان لبعض اللجان بطريقة معينة.

وأوضح وزير التعليم أنَّ عنوان الثانوية العامة هذا العام سيكون «الانضباط» بالامتحانات والتصحيح، مشيرا إلى أنَّه تمّ اختيار معلمين ممن درسوا المناهج، بالإضافة إلى أنَّ الحل في نموذج الإجابة للمقالي هذا العام سيكون وفق الخطوات وليس الخطوة النهائية.