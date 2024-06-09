أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يقود عملية إرهاب منظم بحق الفلسطينيين

قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية إنَّ إسرائيل لازالت تواصل حربها بحق الشعب الفلسطيني، موضحًا أنَّ لن تتوقف إسرائيل ولم تتأثر بأي نداءات أو حتى استغاثات أو المناشدات بل هي مستمرة في ارتكاب المجازر الشنيعة.

الجريمة الإسرائيلية مستمرة بدون توقف في عملية إرهاب منظم تقوده دولة الاحتلال

وأكّد «الحرازين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلامي محمد المهدي، أنَّ الجريمة الإسرائيلية مستمرة دون توقف في عملية إرهاب منظم تقوده دولة الاحتلال وحكومة التطرف الإسرائيلية، مؤكّدًا أنَّ لو استمرت الأمور بهذا الشكل بدون تحرك من قبل المجتمع الدولي وخاصتنا الإدارة الأمريكية سيبقي نتنياهو مستمر في هذا المجزرة.

وأشار إلى أنَّ الأوضاع في غزة تزداد سوء على الأرض سواء من خلال عمليات التجويع وانتشارها في العديد من المناطق في قطاع غزة، وانتشار الأوبئة من خلال عدم توفر الأدوية وعدم وجود بيئة صالحة نتيجة تراكم النفايات، مؤكّدًا أنَّ نتنياهو يتعمد ارتقاء أكبر قدر من الشهداء الفلسطينيين.