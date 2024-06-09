«زيوت طعام وذرة وحديد».. ميناء دمياط يستقبل 53 ألف طن بضائع متنوعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 6 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة على الأرصفة إلى 42 سفينة.

حركة الصادر والوارد من البضائع العامة

وبحسب بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 52 ألفا و419 طنا، تشمل 3830 طن يوريا، و1872 طن أسمنت صب، و3804 طن جبس خام، و2900 طن علف بنجر، و8211 طن رمل زجاجي، و7406 طن أسمنت معبأ، و24396 طن بضائع متنوعة.

وسجلت حركة الوارد من البضائع العامة 53 ألفا و697 طنا، تشمل 1851 طن زيت طعام، و7230 طن ذرة، و3934 طن حديد، و996 طن خشب زان، و2150 طن خردة، و4570 طن فول صب، و666 طن أبلاكاش، و1437 طن عدس، و8635 طن سكر، و22 ألف طن فول صويا، و228 طن لبن مجفف.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 603 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 266 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1776 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب في ميناء دمياط

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 19 ألفا و868 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 183 ألفا و622 طنًا.

وبحسب البيان، غادر قطاران بحمولة إجمالية 2497 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6688 حركة.