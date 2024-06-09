أحمد عز يروج لفيلم «ولاد رزق 3 - القاضية»: «المرة دي مش هنبطل»

حرص الفنان أحمد عز على الترويج لفيلمه الجديد ولاد رزق 3 - القاضية، من خلال فيديو خاص شاركته الصفحة الرسمية للعمل عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام».

أحمد عز يروج لفيلم ولاد رزق 3 - القاضية

وقال الفنان أحمد عز، في الفيديو: «أنا عارف إن أنا كل مرة بقولكم هنبطل المرة دي بقى فعلا بردو مش هنبطل استنوا ولاد رزق».

يذكر أن فيلم ولاد رزق 3 - القاضية يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين وكريم قاسم وإياد نصار وعدد آخر من الفنانين، كما يظهر عدد من ضيوف الشرف من بينهم كريم عبدالعزيز، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.