سر حرص أحمد عز على حضور حفل زفاف جميلة عوض

تحتفل اليوم الفنانة جميلة عوض بحفل زفافها على المونتير أحمد حافظ، وذلك في قلعة صلاح الدين، بالقاهرة، في حضور عدد من الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني.

أحمد عز يحضر حفل زفاف جميلة عوض

وكان من أبرز الحضور في حفل زفاف جميلة عوض اليوم، الفنان أحمد عز الذي لم تعمل معه جميلة عوض في أي عمل فني، لكنه حرص على الحضور نظرًا لعلاقة الصداقة القديمة التي تجمعه بزوجها المونتير أحمد حافظ، والتي تعود لعام 2007، عندما كانا يعملان معًا في مونتير في فيلم الشبح.

تاريخ تعاون أحمد عز مع حافظ

وتمتع أحمد حافظ بتاريخ طويل من العمل مع أحمد عز، بما في ذلك فيلم «سجون ترانزيت» 2008، وفيلم «بدل فاقد» 2009، وفيلم «365 يوم سعادة» 2011، وفيلم «الحفلة» 2013، وفيلم «المصلحة» 2012، ومسلسل «هجمة مرتدة» 2021، وفيلم «العارف» 2021، وفيلم «كيرة والجن» 2022.