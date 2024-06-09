نموذج امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024.. اعرف أهم الأسئلة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نموذج امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024 كنموذج اختباري واسترشادي للطلاب، قبل انطلاق الامتحان غدًا الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، للتدريب على حل الأسئلة قبل الامتحانات، وطريقة الحل مع توفير الإجابات الأسئلة حتى يتعرف الطالب على إجابته وإذا كانت صحيحة أم لا، وكذلك معرفة الأخطاء.

رابط نموذج امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم رابط نموذج امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024، وتتضمن أهم الملخصات والأسئلة للطلاب.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024 مادة رسوم ونجاح، ويتطلب حصول الطالب درجة النجاح وهي 12.5 درجة، لافتة إلى أن الغياب يؤدي إلى رسوبه في المادة ودخول امتحانات الدور الثاني.

أسئلة امتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2024 موضوعية فقط

وأكدت أن أسئلة امتحان التربية الدينية للـ«الثانوية العامة 2024» موضوعية فقط «اختيار من متعدد»، ولا تتضمن أي أسئلة مقالية، مشيرة إلى أن عدد الأسئلة 25 سؤالا ويكون درجة لكل سؤال، ويكون إجمالي درجات امتحان الدين 25 درجة.