أخبار التعليم.. بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 وحرمان عامين لهؤلاء

ترصد «الوطن» في اطار دورها الخدمي، آخر أخبار التعليم وأبرزها امتحانات الثانوية العامة 2024، وفقا لما أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ليؤكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصلة المراجعات النهائية المجانية خلال فترة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024، كما أعلن بدء امتحانات الثانوية العامة، غدا الاثنين 10 يونيو 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء 12 يونيو الاقتصاد والإحصاء.

أخبار الثانوية العامة 2024

- أعلنت التعليم حصول طلاب الثانوية العامة على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

إجراءات قانونية لحالات الغش خلال امتحانات الثانوية العامة

وعن آخر أخبار التعليم الثانوية العامة 2024، شددت التعليم في بيان لها، على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول أو الأجهزة الإلكترونية،خلال امتحانات الثانوية العامة 2024، لافتة إلى أنّه سيتم حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.

إتاحة خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إتاحة خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة خلال امتحانات الثانوية العامة 2024، لتلقي كل الشكاوى والاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات غش داخل اللجان، من خلال أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة: 20545083، 20545082، 20545095.

- أكدت التعليم متابعة خروج صناديق الأسئلة من المطبعة السرية لمراكز توزيع الأسئلة، وخروج الصناديق من مراكز توزيع الأسئلة في ظل اجراءات مشددة، ووصول كراسات الامتحانات والإجابة لمقار اللجان الامتحانية.