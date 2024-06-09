إتاحة التقديم لجوائز جامعة القاهرة 2024.. 3 ملايين جنيه لتحفيز التميز والإبداع

أعلنت جامعة القاهرة برئاسة محمد الخشت فتح باب التقدم لجوائزها لعام 2024، وذلك ضمن حرصها على تكريم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس المتميزين الذين ساهموا في تطوير الجامعة محليًا ودوليًا.

آخر موعد للتقديم

وتبلغ قيمة جوائز الجامعة هذا العام نحو 3 ملايين جنيه، على أن تكون المهلة النهائية للتقديم هي 31 يوليو 2024.

وتهدف هذه الجوائز إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس على بذل المزيد من الجهد والارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، وتشجيع الإبداع والابتكار في مختلف المجالات العلمية، جذب الكفاءات العلمية المتميزة للعمل في الجامعة، وتعزيز مكانة جامعة القاهرة كإحدى أفضل الجامعات على مستوى العالم، وللتقدم للجوائز، يجب على أعضاء هيئة التدريس زيارة الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للبحوث العلمية في الجامعة والحصول على شروط التقديم واستمارة التقديم.

جوائز جامعة القاهرة تضم 8 فئات

وتشمل جوائز جامعة القاهرة 8 فئات، وهي:

1- جائزة التميز: تُمنح لأستاذ جامعي حقق إنجازات علمية متميزة على المستوى الدولي.

2- جائزة التقدير: تُمنح لأستاذ جامعي حقق إنجازات علمية متميزة على المستوى المحلي.

3- جائزة التفوق: تُمنح لأستاذ مساعد حقق إنجازات علمية واعدة.

4- جائزة التشجيع: تُمنح لأستاذ مساعد أو محاضر حقق إنجازات علمية مميزة في بداية مسيرته المهنية.

5- جائزة الرواد: تُمنح لأستاذ جامعي حقق إنجازات علمية رائدة في مجاله.

6- جائزة نجيب محفوظ: تُمنح لأستاذ جامعي حقق إبداعًا أدبيًا وفكريًا متميزًا.

7- جائزة الأميرة فاطمة: تُمنح لأستاذة جامعية حققت إنجازات علمية متميزة في مجالات العلوم الأساسية أو الهندسية أو الطبية.

8- جائزة طه حسين: تُمنح لأستاذ جامعي حقق إنجازات علمية متميزة في مجال العلوم الإنسانية.