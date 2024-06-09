محافظ كفر الشيخ: تكثيف حملات النظافة بالشوارع والحدائق استعدادا لعيد الأضحى

‏أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن فتح المجازر على مستوى المحافظة، لاستقبال أضاحي المواطنين والجمعيات الأهلية وذبحها بالمجان «بدون رسوم»، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير سُبل الراحة للمواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، وضمان سلامة اللحوم من خلال الذبح في المجازر، تحت إشراف الأطباء البيطريين.

تكثيف الحملات خلال أيام عيد الأضحى المبارك

وكلّف المحافظ مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات بالاشتراك مع مديرية الصحة والتموين للمرور على الأسواق ومحال الجزارة ومحال بيع الأسماك المملحة، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي وخلوها من الأمراض ومطابقتها للمواصفات الصحية والكشف الطبي عليها مع إعدام غير الصالح منها فوراً، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقي أي شكاوى أو مقترحات من الجزارين والمواطنين والعمل على حلها فوراً.

وطالب محافظ كفر الشيخ بالحد من إجازات الأطباء البيطريين القائمين بالعمل في المجازر والمرور على مجازر المحافظة لتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بالإدارات المختلفة، والتنبيه على الإدارات التابعة للمديرية بإيفاد طبيب بيطري ليقوم بالعمل في نقاط الرقابة الموجودة بأسواق مراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع مفتش صحة وإداري من الوحدة المحلية.

توفير خدمة الذبح مجاناً في المجازر الحكومية

وشدّد المحافظ على ضرورة الذبح في المجازر، وإجراء الفحوصات البيطرية بالمجان، والتي تشمل سلامة اللحوم، والنظافة العامة، وتوفير خدمة الذبح مجاناً في المجازر الحكومية للأهالي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتقديم خدمة بيطرية متميزة وتيسيراً على الأهالي، ومنعاً للذبح خارج المجازر حفاظاً على الصحة العامة وكذلك الحفاظ على البيئة من التلوث بمخلفات الذبح خارج المجازر، وضمان خروج اللحوم صالحة للاستهلاك الآدمي.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، بالتجهيز الكامل للمجازر، وتوفير الأطباء والعمالة اللازمة، مع الاهتمام بالنظافة الدورية للمجازر حفاظاً على البيئة، مشيراً إلى استمرار انعقاد غرف العمليات على مدار 24 ساعة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة لتلقي والتعامل الفوري مع بلاغات وشكاوى المواطنين.

تكثيف حملات النظافة بالشوارع والحدائق العامة

كما أعطى المحافظ، تعليماته لهيئة النظافة والتجميل ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات، وتوفير الخدمات بها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، والمتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.