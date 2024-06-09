رابط الحصول على رقم جلوس الثانوية العامة 2024 عبر موقع وزارة التعليم

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي رابط الحصول على رقم جلوس الثانوية العامة 2024، للطلاب الثانوية الذين يؤدون امتحاناتهم بدءًا من غدٍ.

رابط الحصول على رقم جلوس الثانوية العامة 2024

وخصّصت وزارة التعليم رابط الحصول على رقم جلوس الثانوية العامة 2024، من خلال الرابط التالي.

بدء امتحانات الثانوية العامة

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة، غدًا، الموافق يوم 10 يونيو، بالمواد غير المضافة للمجموع، فضلًا عن أن المواد الأساسية ستنطلق امتحاناتها يوم 22 يونيو بمادة اللغة العربية وتنتهي الامتحانات يوم 20 يوليو المقبل.

أرقام جلوس الثانوية العامة

وللحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة للطلاب يجب اتباع عدد من الخطوات التالية:

1- في البداية يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مراكز المعلومات».

2- اختيار أيقونة أرقام جلوس ومقار لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024، وتسجيل الدخول.

3- إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب الراغب في الحصول على رقم الجلوس.

4- يتمكن بعد ذلك الطالب من الحصول على رقم الجلوس الخاص به واللجنة التي سيؤدي أمامها الامتحان بعد اتباع الخطوات السابقة.