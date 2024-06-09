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«تعليم شمال سيناء»: استلام أسئلة الثانوية العامة وكتيبات المفاهيم

كتب:

أحمد أبو دراع
12:29 م | الأحد 09 يونيو 2024
استلام أسئلة الثانوية العامة وكتيبات المفاهيم

استلام أسئلة الثانوية العامة وكتيبات المفاهيم

تفقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، عمليات استلام أسئلة الثانوية العامة وكتيبات المفاهيم من المركز الرئيسي للامتحانات، وتوزيعها على المراكز الفرعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة.

استلام أسئلة الثانوية العامة 2024 وكتيبات المفاهيم

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، في بيان، أنه تم استلام الأسئلة وكتيبات المفاهيم من المركز الرئيسي لامتحانات الثانوية العامة وتوزيعها على المراكز الفرعية بالإدارات التعليمية «العريش - بئر العبد - الشيخ زويد».

تأمين صناديق أسئلة الثانوية العامة

وأوضحت أنه تم عمل الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الأسئلة، كما تم مناقشه مواعيد استلام الإجابات من المراكز الفرعية وتسفيرها للمركز الرئيسي، كما تابع وكيل الوزارة استلام الكواشف والعصا الإلكترونية والخاصة بتفتيش الطلاب.

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