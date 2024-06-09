«أزهرية الإسكندرية»: لا شكاوى من امتحان الجغرافيا للشهادة الثانوية اليوم

أدى طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية في الإسكندرية، اليوم الأحد، امتحانهم في مادة الجغرافيا، في جو يسوده الهدوء والانضباط، دون وجود شكاوي.

وقالت الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، والمشرف العام على الامتحانات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، إنه تمت المتابعة الدورية على لجان الثانوية الأزهرية، بمنطقة الإسكندرية، من خلال فرق رصد مهمتها المرور على جميع اللجان بالمنطقة، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وتوفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتى يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات.

متابعة امتحانات الثانوية الأزهرية في الإسكندرية

وأكد أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، أن دور لجان المتابعة أيضا سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم لنا للوقوف عليها، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، فالطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا.

هذا وتفقدت اليوم، الدكتورة نوال حسني، لجنتي بنين أبو العيون وفتيات سيدي بشر، فيما تفقد أيمن لجنة بنين الإسكندرية.